Мэрию засыпало исполнительным листопадом

Депутаты гордумы возмущены неэффективной работой юристов администрации Нижнего Новгорода, проигрывающих в судах дела о возмещении различных видов ущерба нижегородцам. Недовольство депутатов вызвала необходимость выплатить 18 млн руб. по исполнительному листу по делу о продаже муниципального имущества и 6 млн руб. по делу о причинении ущерба автомобилистам, чьи машины получили повреждения на дорогах или утонули на Черном пруду во время ливня. Депутаты считают, что юристы администрации недостаточно компетентны, поэтому проигрывают дела, и средства нужно направить на усиление штата.



Дефицит бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год предлагается увеличить почти на 430 млн руб. Об этом на заседании профильной комиссии в городской думе заявил исполняющий обязанности директора департамента финансов Владимир Лакасев. По его словам, доходная часть бюджета уменьшается на 157,2 млн руб., до 38,1 млрд руб. Расходы увеличиваются на 275 млн руб., до 39 млрд руб. В результате дефицит бюджета составит 905,4 млн руб.

Однако в докладе Владимира Лакасева народных избранников больше заинтересовали не причины роста расходов и дефицита, а необходимость оплатить судебные исполнительные листы на 23 млн руб. Из этой суммы 17,8 млн руб. приходятся на исполнительные листы, полученные комитетом по управлению городским имуществом (КУГИ), 5,7 млн руб.— департаментом транспорта и дорожного хозяйства.

Депутаты потребовали от чиновников объясниться. Владимир Лакасев пояснил, что 17,8 млн руб. администрация города должна выплатить истцу по решению суда о приватизации нежилого здания и земельного участка на Ошарской улице, 8. Как узнал “Ъ-Приволжье” из картотеки дел арбитражного суда, в апреле 2017 года КУГИ по программе приватизации муниципального имущества продал нижегородскому предпринимателю Борису Горелику три здания площадью 70,9 кв. м, 236,7 кв. м, 84,6 кв. м и два земельных участка по 450 кв. м и 245 кв. м на Ошарской улице за 5,9 млн руб. Через месяц предприниматель продал это имущество Валентине Кузнецовой, которая в ноябре того же года продала их Михаилу Неверовичу. В феврале 2018 года по обращению ООО «Управленческая компания "Региональный центр международной торговли"» суд признал результаты аукциона по продаже муниципального имущества недействительными, и деньги из муниципального бюджета вернули Борису Горелику. После чего Валентина Кузнецова подала иск на возмещение убытков в размере 2,8 млн руб., которые она понесла на проектирование ремонта в приобретенном здании, и 15,3 млн руб. попросила возместить в виде компенсации упущенной материальной выгоды от нереализованного коммерческого проекта. Предпринимательница выиграла суд и все апелляционные инстанции. Сейчас дело рассматривает Верховный суд. Решение апелляционного суда вступило в силу, поэтому мэрия обязана выплатить 17,8 млн руб. предпринимательнице.

«КУГИ создал прецедент, он проиграл все инстанции, и шансы на успех в Верховном суде стремятся к нулю. Это говорит о качестве юридического сопровождения. Мы 23,5 млн руб. практически выкинули в корзину. И ситуация эта носит системный характер. Мы не первый раз пытаемся спросить с руководителей структур, которые выставляют казну на миллионы, за что же они получают зарплату»,— возмутился глава бюджетной комиссии Марк Фельдман.

Николай Сатаев предложил исключить из проекта поправок к бюджету пункт о расчетах по исполнительным листам КУГИ до тех пор, пока не станет ясно, «кто это дело проворонил». Он также предложил дать КУГИ дополнительные средства на усиление юридической службы, чтобы «не затыкать постоянно дыры и не смешить народ».

Представители КУГИ в качестве аргумента, почему департамент проиграл суды, сообщили, что им «попался такой вот судья». «Но вы же проиграли не одну, а несколько инстанций. Нужно подробно разобраться в ситуации. Страна должна знать своих героев в лицо»,— парировал Марк Фельдман. Чиновники попросили паузу и пообещали подготовить подробную информацию.

Закончив с КУГИ, депутаты вспомнили про исполнительные листы, полученные департаментом транспорта. Владимир Лакасев заявил, что судебные иски были связаны с ситуациями, когда автомобили получали повреждения на дорогах не по вине водителей. Владельцы машин выигрывают в судебном порядке иски на 150–600 тыс. руб. Один из примеров — когда автомобилисты получили компенсации за утонувшие во время ливня на стоянке около БЦ «Лобачевский Плаза» автомобили из-за неработающей ливневой канализации. «Сейчас нас услышат автомобилисты, и таких исков будет не сотни, а тысячи, а общая сумма требований будет исчисляться в сотнях миллионов. Мы что делать-то будем, есть у нас какая-то концепция, как с этим жить и бороться?» — задал почти риторический вопрос присутствующим глава комиссии.

Глава департамента транспорта Виталий Ковалев, взяв слово, пояснил, что сумма исков касается всех случаев по городу. При этом начальные суммы исков бывают значительно больше, но «видна работа юристов», которые смогли снизить сумму заявленного ущерба. Чаще всего поводами для исков становятся повреждения из-за открытых люков, выбоин на дорогах или упавших на машины деревьев. «И сосули»,— добавил Николай Сатаев. Перехватив инициативу, он предложил отложить вопрос о внесении изменений в бюджет, рассмотрев на профильных комиссиях ситуацию с исполнительными листами.

По итогам обсуждения депутаты согласились внести все поправки в бюджет, так как оплатить исполнительные листы все равно придется. При этом до гордумы они намерены провести совместное заседание комиссий по имуществу, транспорту и бюджету. На нем представители мэрии должны будут подробно рассказать о сложившейся ситуации с оплатой по исполнительным листам. Совместное заседание назначили на 15 февраля.

Андрей Репин