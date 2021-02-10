Кричавшего из окна квартиры во время акции в поддержку Навального саратовца оштрафовали

Следивший за несогласованной акцией в поддержку оппозиционера Алексея Навального из окна квартиры саратовец признан виновным в нарушении законодательства о митингах. Это следует из постановления Фрунзенского районного суда.

Установлено, что 31 января в 12 часов 50 минут житель города Семен Меркулов, находясь в открытом окне квартиры, расположенной на пятом этаже здания на проспекте Кирова, «с целью публичного выражения своего мнения по поводу актуальных проблем общественно-политического характера», скандировал слова «Путин» и нецензурные выражения, чем, по мнению суда, нарушил установленный порядок проведения публичного мероприятия.

Свою вину господин Меркулов не признал, пояснив, что, увидев в окно своей квартиры большое скопление людей, которые следовали по проспекту Кирова, «поддался ажиотажу» и крикнул в открытое окно несколько раз «Путин – лидер!», свои слова сопровождал взмахом руки.

Ему назначено наказание в вид административного штрафа в размере 10 тыс. руб.

Марина Ковалева