В Свердловской области прогнозируют похолодание до -42 градусов

Ночью 11 февраля в Свердловской области ожидается похолодание до -42 градусов, преимущественно без осадков, сообщил уральский Гидрометцентр. Днем температура воздуха составит от -17 до -27 градусов. По прогнозам синоптиков, ночью 12 февраля в регионе температура составит от -29 до -35 градусов, днем — от -10 до -23 градусов. Ожидается сильный снег.

Ранее ГУ МЧС по Свердловской области предупредило (/doc/4682099) об опасностях из-за аномального похолодания. «Населению, прежде всего, следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Владельцам личного автотранспорта рекомендуется воздержаться от поездок без острой необходимости»,— говорится в сообщении.

Михаил Мананников