«МегаФон» наладил связь с Узбекистаном

«ЮэСэМ Телеком» и «МегаФон» создают СП с властями Узбекистана. В него, в частности, войдет местный сотовый оператор Ucell. СП рассчитывает стать одним из лидеров цифровых сервисов в Центральной Азии, и эксперты считают это вполне возможным на фоне ограниченной конкуренции — другим крупным российским операторам закрепиться в стране не удалось.

«ЮэСэМ Телеком» (входит в холдинг USM Алишера Усманова) и подконтрольный ему «МегаФон» создают с агентством по управлению государственными активами (АУГА) Узбекистана совместное предприятие Digital Holding. Для этого проекта «ЮэСэМ Телеком» и МегаФон на паритетных началах создали компанию «Диджитал Инвест». В Digital Holding доля «Диджитал Инвест» составит 51%, АУГА — 49%. АУГА передаст в СП 100% телеком-оператора Ucell (обслуживает 7,9 млн абонентов по состоянию на август 2020). Российская сторона внесет $100 млн инвестиций, а также дочерние предприятия USM в Узбекистане — CRPT Turon (оператор системы цифровой маркировки и прослеживания товаров в республике) и ICS Holding Uzbekistan. Закрыть сделку стороны планируют в течение 2021 года.

Digital Holding займется развитием телекоммуникационной инфраструктуры для повышения доступности услуг связи в Узбекистане, а также внедрением технологий информационной безопасности, хранения данных и маркировки, говорится в сообщении «МегаФона».

Партнеры рассчитывают, что компания станет «технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии телекоммуникационного рынка». По словам гендиректора «МегаФона» Геворка Вермишяна, рынок сотовой связи Узбекистана за десять лет показал более чем трехкратный рост числа абонентов, но далек от насыщения. В 2021 году «МегаФон» не планирует серьезных структурных изменений в Ucell, уточнил господин Вермишян. По его словам, компании скорее сфокусируются на поиске синергии для роста бизнеса.

Российским конкурентам «МегаФона» до сих пор не удавалось добиться успехов на рынке Узбекистана, МТС и «Вымпелком» оказались вовлечены в крупные коррупционные скандалы, выплатили большие штрафы и покинули страну.

Сергей Либин из Райффайзенбанка отмечает, что новая компания будет заниматься не только услугами связи, но и другими цифровыми сервисами, ниша которых в регионе пока не занята.

«Ввиду отсутствия крупных конкурентов, Digital Holding может быстро занять лидирующие позиции»,— полагает он. Выход в Узбекистан через СП, по мнению аналитика, позволит разграничить бизнес-подразделения по регионам, например, «МегаФон» может оказывать услуги в стране под брендом Ucell.

Юлия Тишина