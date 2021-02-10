Количество индивидуальных инвестсчетов в «тюменской матрешке» за два года выросло вдвое

В январе 2021 года количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых жителями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО на Московской бирже, составило более 124 тыс., сообщила пресс-служба тюменского отделения Уральского ГУ Банка России. Это в два раза больше, чем январе 2019 года.

Из них почти 64 тыс. ИИС открыли жители ХМАО, 39 тыс. — жители Тюменской области и 21 тыс. — жители Ямала. В то же время Ямал и ХМАО заняли второе и третье места по распространению ИИС в России. «Доля ямальцев и югорчан, имеющих ИИС, приближается к 4% от численности населения регионов. В среднем по России — 2,4%»,— говорится в сообщении.

По данным Центробанка, России число ИИС достигло 3,5 млн. В 2020 году оборот по ним составил 1,4 трлн руб., что в 2,3 раза больше, чем в предыдущем году. 86% оборота приходится на сделки с акциями, еще 10% составляют сделки с облигациями.

Возможность открывать ИИС, к которым применяется льготный режим налогообложения, появилась у частных инвесторов с 1 января 2015 года. Сейчас в России действуют два типа ИИС, при этом гражданин может иметь лишь один счет. ИИС-1 предполагает налоговый вычет с суммы взносов на него, но не превышающих 400 тыс. руб. ИИС-2 не облагается налогом на полученный доход от инвестирования средств. Оба счета рассчитаны не менее чем на три года, а максимальный взнос по ним составляет 1 млн руб.

Михаил Мананников