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Бывшего заместителя начальника регионального УФСИН осудили в Петербурге

Колпинский районный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергею Мойсеенко по обвинению в получении взятки. Осужденный получил 11 лет лишения свободы непосредственно за взятку, а всего по совокупности обвинений он проведет в местах лишения свободы 18 лет.

Следствие доказало суду, что Мойсеенко получил почти 710 миллионов рублей от подрядчиков строительства СИЗО «Кресты-2» за обеспечения преференций их компаниям в ходе строительства. Сам обвиняемый вину не признал и отказался давать показания. По совокупности приговоров по другим делам Мойсеенко наказан 18 годами лишения свободы. Своей вины он не признал.

Отбывать наказание экс-полковник будет в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

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