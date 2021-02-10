Около 6,5 кг наркотиков изъяли полицейские у четверых нижегородцев

Сотрудники полиции задержали четверых жителей Нижегородской области в возрасте от 20 до 30 лет по подозрению в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). У них изъяли около 6,5 кг наркотиков, сообщили в региональном управлении МВД.

Часть запрещенных веществ изъяли из квартиры, арендованной подозреваемыми. Еще несколько крупных партий наркотиков изъяли из трех тайников на улице Народной.

Все четверо задержанных признали вину, их заключили под стражу. Расследование продолжается.

Анастасия Еремина