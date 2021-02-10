В Ульяновской области общее число заражений COVID-19 превысило 50 тысяч

По данным оперштаба общее число заражений COVID-19 в Ульяновской области с начала пандемии (с учетом данных по Димитровграду, где отдельную статистику ведет ФМБА, контролирующее город атомщиков) составило в среду 50110 случаев (4,075% от численности населения региона).

Суточный прирост заражений составил 146 случаев (из них шесть – в Димитровграде). Это наименьший прирост за период с 4 октября 2020 года. Статистика смертей за сутки увеличилась еще на 9 случаев. Всего за период пандемии в регионе от COVID-19 скончался 691 человек. Смертность составила 1,52% от количества заболевших. России этот показатель составляет 1,95%, в Самарской области – 2,0%, в Пензенской – 1,16%). Коэффициент распространения инфекции в регионе в среду составил 0,89 (снижение распространения), в Димитровграде этот показатель еще лучше – 0,59 (значительное снижение распространения инфекции). Прирост заражений на 100 тыс. населения региона (один из основных показателей, учитываемый Роспотребнадзором) 10 февраля составил 11,87 случаев (по России этот показатель в среду составил 9,87 случаев на 100 тыс. населения).

Сергей Титов, Ульяновск