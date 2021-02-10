Платоновский фестиваль может показать российскую и зарубежную программы в разные сроки

Международный Платоновский фестиваль искусств в 2021 году может быть разделен на две части. Об этом сообщила пресс-служба облправительства по итогам встречи губернатора Александра Гусева и худрука фестиваля Михаила Бычкова.

В связи с действующими ограничениями господин Бычков предложил разделить форум на две части — российскую и международную. Отечественная программа запланирована в традиционные сроки на июнь, зарубежная может пройти в начале осени. Александр Гусев эту инициативу поддержал, но «предложил тщательно обдумать окончательное решение» и иметь в виду, что «такая мера может и не понадобиться в случае дальнейшего улучшения эпидситуации в России и смягчения ограничений в странах Европы».

Из-за пандемии коронавируса впервые в своей истории Платоновский фестиваль в 2020 году прошел в Воронеже не в июне, а в сентябре. При этом живьем в нем участвовали только российские актеры, музыканты, художники и литераторы. Из-за закрытых границ международная часть программы была отменена, однако несколько спектаклей были показаны на видео.

Александр Гусев в интервью “Ъ-Черноземье” назвал перенос сроков фестиваля в 2020 году правильным решением. По его словам, на тот момент в регионе была наименьшая выявляемость коронавируса, а проведение фестиваля «никак не повлияло на развитие ситуации с заболеванием». «У нас обычно 50–60 тыс. человек посещают мероприятия фестиваля, не считая парада, который мы не делали. Но у нас в общественном транспорте ежедневно по 600–700 тыс. человек находятся. И сравнивать аудиторию фестиваля в масках, на социальной дистанции, и ситуацию в транспорте просто нельзя. Это несопоставимые вещи с точки зрения потенциальной опасности», — рассказал господин Гусев.

Подробнее о том, как прошел Платоновский фестиваль, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Искусству обоюдно обрадовались».

Александр Прытков