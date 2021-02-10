В Волгограде расследуются дела о мошенничестве при обучении граждан

В Волгограде на основании материалов проверки прокуратуры правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении 48-летнего директора учебного центра, а также троих руководителей коммерческих организаций. Они подозреваются в крупном мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ). Об этом сообщила облпрокуратура.

Установлено, что директор организации, осуществляющей деятельность по химической чистке одежды, получил из бюджета 636 тыс. руб. в качестве аванса на обучение десяти работников предпенсионного возраста, которые фактически обучение не проходили. Аналогично директор учебного центра по договоренности с руководителями фирм-работодателей, оказывающих услуги по дошкольному образованию и розничной продаже строительных материалов, якобы организовали обучение четырех работников этих организаций. Таким образом, фигуранты уголовных дел, предположительно, необоснованно получили более 800 тыс. руб.

Расследование уголовных дел проводится СО по Центральному району Волгограда СУ СКР по области.

Мария Шахрай