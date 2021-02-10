Минобрнауки Удмуртии намерено взыскать более 25 млн рублей с производителя вегенсов

В Арбитражный суд Удмуртии поступил иск министерства образования и науки региона к ООО «Био Терра» о взыскании 25,31 млн руб. штрафа и пени по государственному контракту на поставку продуктовых наборов. Соответствующие документы опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Предварительное судебное заседание по указанному иску назначено на 10 марта. Подробности дела в настоящее время не известны.

Напомним, что «Био Терра» известна в Удмуртии как производитель вегенсов — сушеных овощей. С 20 апреля компания занялась формированием наборов продуктовых наборов для детей из многодетных и малообеспеченных семей в Удмуртии. В пресс-службе главы и правительства республики сообщили, что запросы были направлены практически всем предприятиям, производящим продукты питания, а также оптовым компаниям. Эксперты предполали, что другие компании предложение по формированию продуктовых наборов не заинтересовало из-за низкой маржинальности, поэтому дело взяла на себя фирма, которая ранее получала господдержку по выходу на международные рынки.

Подробности читайте в материале «Сделали предложение на пропитание».