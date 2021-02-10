Собственные доходы НПАТ составили 70% от плана на 2020 год

Доходы муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) от перевозки пассажиров и прочей деятельности составили 1,44 млрд руб. в 2020 году. Это 70% от плана, сообщили “Ъ-Приволжье” в администрации города.

Вместе с тем, предприятие получило 351,9 млн руб. из бюджета Нижегородской области в качестве компенсации выпадающих доходов из-за перевозки льготников, медицинских работников, волонтеров и других специалистов, которые обеспечивали режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19. Добавим, что в 2020 году пассажирские перевозки автотранспортом в Нижегородской области упали на 52%.

Доходы «Нижэгородэлектротранса» (НЭТ, трамваи и троллейбусы) составили 812,2 млн руб., или 73,8% от плана. Предприятие получило 177,77 млн руб. компенсаций. Доход МП «Нижегородское метро» составили 466,1 млн руб., или 93,7% от плана. Размер компенсаций составил 63,1 млн руб.

Анастасия Еремина