Кубань в 2020 году перевыполнила план по экспорту мясомолочной продукции на 77%

В 2020 году Краснодарский край перевыполнил план по экспорту мясной и молочной продукции на 77 %. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев в ходе выездного совещания в Новокубанске.

Импортерами кубанской продукции выступают 130 стран. Для дальнейшего расширения рынков сбыта Кубань намерена нарастить собственное производство. По словам губернатора, к 2030 году производство молока необходимо увеличить до 2 млн т, мяса скота и птицы – до 800 тыс. т. В 2021 году экспорт сельхозпродукции в рамках нацроекта должен составить $2,7 млрд.

Как писал “Ъ-Кубань”, в 2019 году экспорт мяса и молочной продукции производителей Краснодарского края составил $26 млн. Показатель оказался на 36% выше уровня, который ставили перед собой кубанские власти.

Наталья Решетняк