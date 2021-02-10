В Элисте бизнесмена будут судить за гибель рабочего, упавшего с крыши

Прокуратура в Элисте утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя. Правоохранители подозревают его в нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст.216 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Калмыкии.

По данным следствия, у индивидуального предпринимателя был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши в четвертом микрорайоне Элисты с ООО «Фаворитстройсервис». Рабочий, который 27 ноября 2020 года ремонтировал крышу, поскользнулся и упал на землю с 15-метровой высоты, в результате чего скончался на месте. При проведении работ подрядчиком не были выполнены требования безопасности. «Уголовное дело направлено в мировой судебный участок № 2 Элистинского судебного района Республики Калмыкия для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева