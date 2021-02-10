На реставрацию Самуилова корпуса Ростовского кремля выделили 348 млн рублей

В Ярославской области на реставрацию Самуилова корпуса, входящего в состав ансамбля Ростовского кремля, из федерального бюджета выделили 348 млн руб., сообщили в региональном департаменте охраны объектов культурного наследия. В сообщении отмечается. что реставрационные работы в здании, которое является объектом культурного наследия федерального значения, планируется завершить к концу 2022 года.

В ходе работ будет проведена реставрация фасадов, крыши и интерьеров здания. Также планируется замена инженерных коммуникаций. В департаменте пояснили, что в настоящее время в здании размещены библиотека, административно-хозяйственные помещения, музейное хранилище и выставочные залы. После проведения реставрационных работ назначение здания будет сохранено.

Самуилов корпус расположен в городе Ростове Великом на территории Ростовского кремля, на берегу озера Неро. Большая часть трехэтажного здания выдержана в формах классицизма конца XVIII столетия. Свое название корпус получил по имени Самуила Миславского (1776 – 1783) – духовного владыки, который значительно перестроил сооружение. Также, объект сохранил и фрагменты 1650 – 1680 годов, возведенные в камне при митрополите Ростовском и Ярославском Ионе Сысоевиче (1652 – 1690).

Дарья Сабаева