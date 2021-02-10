Жительницу Можги будут судить за нападение на полицейского

49-летнюю жительницу Можги будут судить за оскорбление и применение насилия в отношении полицейских (ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ). За данные преступления предусмотрено до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Обвиняемая признала свою вину.

Установлено, что вечером 7 ноября женщина и ее знакомый находились в одной из местных гостиниц в состоянии опьянения. После того, как их оплаченный срок пребывания в номере истек, обвиняемая и ее спутник отказались его покидать и стали грубить персоналу. Администрация гостиницы вызвала полицию. Прибывшие на место правоохранители потребовали от женщины и мужчины покинуть помещение. В ответ на их требования обвиняемая стала вести себя агрессивно, попыталась выпрыгнуть из окна, а затем оскорбила одного из полицейских, а другого пнула по ногам.