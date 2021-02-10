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В администрации Константиновского района прошел обыск по делу о мошенничестве

В Ростовской области возбуждено дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении подрядчика благоустройства центрального парка в Константиновске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В администрации Константиновского района прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов произвели выемку документов. Сейчас изучают, кто подписывал документы о приемке фонтана в центральном парке города»,— рассказал собеседник агентству. В сообщении также отмечается, что подрядчик ранее был замешан в хищении средств, предназначенных для строительства дорог в Константиновске.

Наталья Шинкарева


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