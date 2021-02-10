Рыбинский дворец молодежи вернули в городскую собственность

В городе Рыбинске Ярославской области состоялась сделка по передаче ДК «Полиграф», стоимостью более 30 млн руб., из частного владения в собственность города, сообщили в пресс-службе городской администрации. Соответствующая сделка, между собственником здания и городом, состоялась 9 февраля.

В администрации отметили, что дворец молодежи долгие годы находился в частной собственности. Ранее в здании располагались ночной клуб и ресторан. В последнее время помещения пустовали. В пресс-службе уточнили, что приобретение здания произошло без дополнительных затрат из бюджета.

«Собственник ДК приобрел у города другую недвижимость через торги, а полученные средства направили на выкуп Дворца культуры»,— отметили в пресс-службе, добавив, что рыночная стоимость ДК составляет более 30 млн руб., а реальная сумма сделки составила 25 млн 170 тыс. руб.

По данным директора департамента имущественных и земельных отношений города Рыбинска Натальи Поткиной, бывший владелец дворца молодежи приобрел здание бывшего ЗАГСА, еще одно здание по адресу: ул. Гоголя, 20 и помещение по адресу: 9 Мая, 19, где располагался суд.

Теперь ДК «Полиграф» станет местом для занятий детей и взрослых. В нем появятся кружки, секции, спортивные и творчески студии. Собственные площади получат молодежные объединения, поисковые отряды, которые не имеют своих помещений.

Дарья Сабаева