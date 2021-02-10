В Самарской области ряд ковид-госпиталей частично вернутся к обычному режиму работы

С первого марта освободятся от 150 до 300 коек в медицинских учреждениях, переоборудованных под госпиталь для зараженных COVID-19. Об этом заявили на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса, сообщает департамент информационной политики областного правительства.

Так, освободятся койки в СОКБ им. В.Д. Середавина» (300 коек), клиниках СамГМУ (200), Тольяттинской городской клинической больнице № 5 и Сызранской городской больнице ГБ № 2 (150).

«При этом указанные койки пока будут в резерве — на случай, если ситуация вновь потребует лечить на них ковидных больных», — отмечается в сообщении.

Сабрина Самедова