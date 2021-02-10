На Кубани малым фермерам в два раза увеличат субсидии на производство молока

В Краснодарском крае размер субсидии, предоставляемой малым фермерам на производство молока, вырастет в два раза и составит 3 руб. за 1 л. Об этом глава региона Вениамин Кондратьев рассказал на встрече с животноводами в Новокубанском районе.

«В два раза планируем увеличить субсидию – с 1,5 руб. 1 на л молока до 3 руб. Это малая часть того, что надо сделать для развития и сохранения дойного стада», - сказал господин Кондратьев.

С просьбой выделить дополнительные деньги на производство молока к губернатору края обращались представители крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств на выставке «Кубанская ярмарка».

По словам главы региона, вопрос о дополнительном финансировании будет рассмотрен на февральской сессии ЗСК, пока планируется выделить на субсидии около 120 млн руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, в апреле 2020 года кубанские депутаты приняли в первом чтении закон, предполагающий возмещение фермерам части затрат на содержание молочного поголовья скота. В частности, были субсидированы затраты на ветеринарное сопровождение стада и приобретение кормов.

Виктория Колганова