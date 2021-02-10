Экс-глава администрации Хостинского района Сочи осужден за мошенничество

Хостинским райсуд Сочи признал бывшего главу районной администрации Павла Клопотовского виновном в совершении мошенничества и приговорил его к полутора годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба крайсуда. Противоправная деятельность чиновника была выявлена сотрудниками краевого УФСБ.

По данным суда, в феврале 2020 года Павел Клопотовский сообщил местному предпринимателю о том, что он якобы может сохранить самовольно возведенное задние, которое по решению суда подлежало сносу. Также подсудимый пообещал предпринимателю помощь в других вопросах, за что попросил 1,5 млн руб. Между тем в полномочия чиновника такие действия не входили. При получении денег Павел Клопотовский был задержан.

Анна Перова, Краснодар