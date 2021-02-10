Трасса М-11 перекрыта из-за обрыва линии электропередач

Трасса «Нева» перекрыта из-за обрыва линии электропередач. Как сообщает компания «Магистраль двух столиц», обрыв выявлен на 667 км платной автодороги.

В итоге, временно закрыто движение в сторону Москвы от петербургской КАД до съезда на А-120 (648 км). В сторону Петербурга дорога перекрыта от съезда на А-120 (648 км) до съезда на Софийскую улицу и Колпино (669 км).

Восстановить движение планируют к 17:00 по мск.

«Россети Ленэнерго» подтвердили “Ъ-СПб”, что было зафиксировано технологическое нарушение на участке воздушной линии 110 кВ, принадлежащем сторонней компании. Специалисты компании оказывают содействие в оперативном проведении ремонтных работ. Отключенных потребителей из-за обрыва сети нет.

Напомним, что платная автодорога М-11 «Нева» по всей протяженности была открыта в конце ноября 2019 года. Проезд по трассе платный.