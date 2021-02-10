Заказчик и участник торгов по реставрации усадьбы купца Кириллова уличены в картельном сговоре

Комиссия Самарского УФАС признала Ространснадзор и ООО «НПУ СамараРеставрация» виновными в нарушениях закона о конкуренции и несоответствии действий закону о контрактной системе. Это произошло после проверки процедуры торгов по реставрации объекта культурного наследия – усадьбы купца Кириллова. Об этом сообщает антимонопольный орган.

Основанием для проверки ситуации с торгами по ОКН стали материалы Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ. Правоохранители обнаружили, что должностные лица Ространснадзора и «СамараРеставрации» нарушили закон во время организации и проведении тендеров на капремонт и разработку проектно-сметной документации для обновления усадьбы купца Кириллова.

Контрольный орган в итоге возбудил дело о нарушении антимонопольного законодательства. Во время расследования Самарское УФАС обнаружило, что в период проведения трех электронных аукционов с ограниченным участием ООО «НПУ СамараРеставрация» получило на торгах преимущество перед другими участниками.

Компания заранее получала сведения о торгах и планировала их процедуру совместно с заказчиком. За счет этого она смогла оперативно подготовиться к закупкам, разработать документацию и спланировать работу.

Усадьба купца Кириллова располагается в Самаре на ул. Молодогвардейской, 58. Ее предполагалось отреставрировать на средства федерального бюджета. На эти цели планировалось направить 23,88 млн руб.

Георгий Портнов