Знай свои права!

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об игре, популяризирующей правовую грамотность.

За десяток случаев общения с органами правопорядка полный порядок в обращении с моими гражданскими правами я ощущал ровно два раза. В остальном их приходилось отстаивать с разной степенью успешности.

Чтобы не быть уязвленным с точки зрения закона, его хорошо бы знать. Союз юристов и журналистов «Команда 29», выбравший название по номеру статьи Конституции, гарантирующей каждому свободу мысли и слова, а также право искать, получать и распространять информацию, решили популяризовать правовую грамотность с помощью мобильной игры «Гэбня».

В ней геймеру приходится проходить стресс-тесты, испытывать себя в виртуальном общении с органами правопорядка и другими элементами госмашины, решать, что то делать или чего категорически не стоит делать, если вас остановили сотрудники полиции, если зовут на допрос, если пришли с обыском, если подбросили что-нибудь запрещенное, как обезопасить свои компьютеры и мобильные устройства, как вести себя на митинге или, если уж совсем все плохо, то какую модель поведения выбрать для СИЗО.

Сам геймплей в «Гэбне» хоть и пытается притворяться комиксом, но больше напоминает билеты в мобильном приложении для изучения правил дорожного движения. Ответить правильно легко, используя элементарный перебор предложенных вариантов. Но, похоже, и на этот процесс повторения, как на тренировку памяти, разработчики тоже рассчитывают.

На момент обзора «Гэбни» в доступе было четыре уровня. Первый — о тонкостях процедуры обыска, второй — об общении с сотрудниками следствия, еще один — о корректном поведении в СИЗО, а последний называется «Знакомство» и посвящен особенностям гендерных отношений.

В конце каждого уровня игрок получает статистику о количестве правильных и неправильных ответов. Также вам могут выдать штампы — это отметка о своеобразных достижениях, «ачивки». Кроме этого, в меню игры есть полезные памятки и смежные новости из реальной жизни.