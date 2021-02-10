Кандидат на должность краевого прокурора прошел согласование в Совете Федерации

Профильные комитеты Совета Федерации рассмотрели кандидатуры на должности прокуроров субъектов, представленные президентом РФ. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.

В числе других обсуждалась и кандидатура нового прокурора Пермского края — Павла Бухтоярова. Все представленные кандидатуры были поддержаны, сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. «В соответствии с частями 8 и 9 статьи 188 Регламента Совета Федерации комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству направил материалы председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко для информирования президента РФ о результатах проведенных консультаций»,— сказал сенатор.

Сейчас Павел Бухтояров занимает должность прокурора Кемеровской области. С 1980 по 2007 год господин Бухтояров служил в Министерстве обороны РФ. Выпускник Хмельницкого высшего командного артиллерийского училища Павел Бухтояров с 1984 по 1992 год проходил службу в ВДВ, а затем перевелся в систему военной прокуратуры. Там он начал карьеру с должности следователя, закончив ее в должности военного прокурора Новосибирского гарнизона. С 2002 по 2012 год и до перевода в Кузбасс господин Бухтояров возглавлял прокуратуру Республики Тыва.