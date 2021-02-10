Верховный суд Башкирии отправил главу минстроя Башкирии под домашний арест

Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения министру строительства республики Рамзилю Кучарбаеву на домашний арест до 1 апреля. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, заседание по апелляционной жалобе на постановление Кировского районного суда Уфы состоялось сегодня.

Министр был арестован 2 февраля по ходатайству регионального СКР. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ) при строительстве и вводе в эксплуатацию очистных сооружений и канализационного коллектора в селе Маячном в Кумертау в 2017 году. В то время господин Кучарбаев работал начальником ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» (УКС). УКС выступало госзаказчиком объекта, а подрядчиком строительства и поставщиком оборудования для очистных сооружений было уфимское ООО «А-строй». На строительство компания получила из бюджета республики около 95 млн руб.

По версии следствия, Рамзиль Кучарбаев, зная, что на очистных сооружения в Кумертау не проведены пусконаладочные работы, в нарушение законодательства подписал акт завершения их строительства. На основании подписанных обвиняемым документов администрация Кумертау ввела очистные сооружения в эксплуатацию.

Анна Соколова