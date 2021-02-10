В уральском городе ввели карантин из-за ОРВИ и гриппа

В Красноуфимске (Свердловская область) ввели карантин по острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ) и гриппу. Соответствующее постановление за подписью главы города Вадима Артемьевских опубликовано на сайте администрации.

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в городе превышен на 43,8%, говорится в постановлении. В частности, среди людей с 7 до 14 лет порог превышен на 54%, среди людей старше 15 лет — на 130,2%.

Согласно документу, теперь все юридические лица обязаны отстранять от работы людей с признаками ОРВИ, а школы города перейти на дистанционный режим обучения. Кроме того, в городе ограничили проведение всех массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Михаил Мананников