В 2020 году продажи пива в британских пабах упали до минимума за последние 100 лет

Британская ассоциация производителей пива и пабов (BBPA) сообщила, что в прошлом году продажи пива в пабах упали на 56% по сравнению с 2019 годом — до £7,8 млрд. По подсчетам британских СМИ, это стало минимальным уровнем с 1920-х годов.

Столь резкое снижение объемов продаж вызвано пандемией COVID-19 и жесткими мерами властей по борьбе с ней, в том числе длительными локдаунами и закрытием точек общепита, магазинов, пабов и т. д. Так, во втором квартале продажи пива в барах упали на 96% по сравнению со вторым кварталом 2019 года, а в четвертом квартале — когда пабы смогли открыться, но с рядом строгих ограничений по времени работы — продажи упали на 77%.

Учитывая объемы потерь, участники BBPA обратились к властям страны с настоятельной просьбой принять меры по выводу из острого кризиса местного бизнеса: владельцев пабов, локальных пивоварен и т. д. В числе таких мер — открытие пабов одновременно с открытием магазинов и гостиниц по мере вакцинации населения, временное снятие ограничений для пабов, таких как запрет продавать пиво без еды или какой-либо закуски. Кроме того, ассоциация отметила, что правительство должно продолжить оказывать финансовую помощь участникам индустрии пабов для их спасения от банкротства и потери рабочих мест.

Евгений Хвостик