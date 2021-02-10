«Альтернативного варианта борьбы с коронавирусом пока нет»

Сергей Рыжиков, сооснователь сервиса «Битрикс24»: «Мы пытались организовать вакцинацию наших сотрудников, в частности, в Калининграде, где у нас большая группа работников, связывались с государственными структурами. Однако нам сказали, что пока это преждевременно, такой возможности нет. Тем не менее для всех наших сотрудников мы собрали материалы с рекомендациями, куда обращаться, как записываться. Ситуация, наверное, сильно улучшилась после публикации проверенных результатов о “Спутнике V”. Это добавило желающих. Хотя их, надо сказать, и до этого было достаточно много».

Ирина Рысь, зампред правления Ланта-банка: «Мы не планируем организовывать пункты прививок у нас на рабочих местах. Достаточно много людей уже переболело. В принципе число тех, кто на текущий момент хочет провакцинироваться и имеет возможность по медицинским показателям это сделать, не такое большое. При этом мы видим, что некоторые наши сотрудники все-таки ходят прививаться. И, естественно, мы без проблем отпускаем их во время рабочего дня в ближайший пункт вакцинации для того, чтобы они смогли полностью пройти всю процедуру».

Александр Хрусталев, председатель правления компании «НДВ-Групп»: «Мы рекомендовали сотрудникам провакцинироваться, вывесили в нашей так называемой внутренней сети информацию о том, что каждый может спокойно звонить не в государственные, а в частные клиники, где делают прививки, и мы готовы оплатить, потому что там быстрее и нет очередей. Мое личное мнение: если бы я не переболел, я бы, конечно, обязательно вакцинировался. Альтернативы пока нет. И лучше попробовать себя спасти. Переболев, я понял, сколько здоровья забирает эта болезнь».

Эльвира Агурбаш, первый вице-президент агрокомплекса «Мортадель»: «Бизнес пытается вернуться в прежнее русло после ограничений. О пропаганде прививок от коронавируса среди сотрудников я не думаю. Каждый работник — это взрослый человек, который несет полную ответственность за свое здоровье. Я лично прививаться не буду, поэтому и рекомендовать никому не могу, ведь я сама не уверена».