В Пензенской области мошенница похитила у женщины 1,7 млн рублей

Прокуратура Иссинского района Пензенской области поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 42-летней жительницы Ростов-на-Дону Ольги Толстовой. Она признана виновной в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в марте 2020 года злоумышленница, якобы оказывая услуги магического характера, пообещала за 37 тыс. руб. решить личные проблемы 27-летней женщины. Войдя в доверие к потерпевшей, Ольга Толстова, предположительно, также сообщила ей о грядущих несчастьях, которые она будто бы может предотвратить за не менее 999 тыс. руб. Злоумышленница пообещала, что после ритуала вернет деньги, после чего потерпевшая перечислила ей более 1,7 млн руб. Получив средства, виновная перестала выходить на связь.

С учетом признания подсудимой вины, наличия у нее на иждивении пяти малолетних детей и полного возмещения ущерба, суд назначил Ольге Толстовой наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, со штрафом в размере 50 тыс. руб.

Мария Шахрай