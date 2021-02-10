В Новороссийске и Сочи открыли мобильные пункты вакцинации от коронавируса

В торговых центрах Новороссийска и Сочи начали работу первые мобильные комплексы вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил 10 февраля региональный оперштаб.

В Новороссийске прививочный пункт находится в ТРЦ «Южный Пассаж», в Сочи – в ТЦ «МореМолл». Они работают без выходных с 10.00 до 17.00. Чтобы сделать прививку, необходимо прийти с паспортом, страховым медполисом и СНИЛСом. Если у вас есть признаки ОРВИ, то от вакцинации необходимо воздержаться, советуют в краевом минздраве.

Вакцинация проводится двухкомпонентными вакцинами «Спутник V». После прививки выдается сертификат, по которому в этом же прививочном пункте через 21 день можно получить второй компонент вакцины.

По состоянию на 10 февраля прививку от коронавируса сделали 59 715 жителей Кубани, из них свыше 6 тыс. – за последние сутки, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 5 февраля в Краснодаре в ТРК «СБС Мегамолл» начал работу пятый мобильный прививочный пункт от коронавируса. 6 февраля передвижной прививочный пункт появился в Крымском районе, 9 февраля - в Брюховецком районе.

Наталья Решетняк