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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

«Проблемные» ЖК компании «Норманн» введут летом

В Смольном состоялось совещание по вопросам завершения строительства и ввода в эксплуатацию «проблемных» объектов на территории Петербурга. На нем было заявлено, что дома ЗАО «ИСГ «Норманн» — ЖК «На Заречной» (1-й этап) и ЖК «Три апельсина» (2-й этап) будут введены в эксплуатацию в третьем квартале текущего года. Объекты в настоящее время достраивает ООО «РСТИ» («Росстройинвест»).

Представитель застройщика заявил, что ЖК «На Заречной» готов на 80%. В ЖК «На Заречной» фасады оштукатурены на 30%, вентилируемый фасад готов на 20%. Ведутся работы по ремонту и восстановлению системы отопления и вентиляции, Темп работ соответствует графику.

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