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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Самаре налоговый инспектор получил реальный срок за покушение на мошенничество

В Самаре бывшая сотрудница налоговой службы осуждена за покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст. 30, ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура. 

«В июне 2020 года главный налоговый инспектор межрайонной ИФНС России №1 по Самарской области, будучи осведомленной о выявленных в организации нарушениях на сумму более 9 млн руб., не имея возможности и намерений исполнить обязательства, предложила директору фирмы за 1 млн 200 тыс. руб. решить вопрос об уменьшении налоговых  доначислений»,— сказано в сообщении. 

Налогового инспектора задержали сотрудники правоохранительных органов после получения незаконного вознаграждения. 

Суд признал госслужащую виновной и приговорил ее к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Сабрина Самедова


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