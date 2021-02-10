В Волгоградской области осудили экс-сотрудника ЛУ МВД за крупное мошенничество

Городищенский районный суд Волгоградской области огласил приговор в отношении бывшего сотрудника транспортной полиции Андрея Коноваленко, которого признали виновным в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов области.

Как уточнили в ведомстве, в начале июля 2020 года заместитель начальника линейного отделения полиции на станции Сарепта Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте получил от гражданина 300 тыс. руб. якобы для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности по нескольким эпизодам коррупционного преступления. В действительности Андрей Коноваленко якобы планировал распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению.

Суд назначил бывшему сотруднику наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года.

Мария Шахрай