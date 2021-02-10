«Арендный бизнес жилья порой непредсказуем»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как часто и в каких обстоятельствах арендаторы разрывают договор аренды.

Арендный бизнес в сегменте жилой недвижимости нестабилен, а порой непредсказуем. И не только в ставках, но и в поведении арендаторов — они весьма мобильны и, по статистике, переезжают чаще, чем предполагает «стандартный» договор долгосрочной аренды, в котором указывается срок в пределах 12 месяцев. По данным аналитиков портала ЦИАН, половина жильцов съезжает, не прожив и года. Около 40% меняют квартиру с периодичностью от года до трех. И только 10% сегодняшних нанимателей проживают в арендованном жилье более трех лет. Смена арендатора используется рантье для увеличения ставки только в четверти случаев, чаще всего цена не меняется.

Получается, что «сдать и забыть» о поиске жильцов хотя бы на год, удается не так уж и часто. Несмотря на «пассивный» доход, в поддержании такого бизнеса владельцам приходится принимать самое активное участие, что требует регулярного присутствия в городе рантье или представителя. Треть арендаторов разрывает договор до даты его окончания, почти столько же более дисциплинированы и отказываются от дальнейшей пролонгации договора уже по истечению срока его действия. Таким образом, почти в 70% случаев сами жильцы инициируют процесс освобождения площади. Но иногда и собственники просят вернуть ключи досрочно. Причины могут быть различные, к примеру, арендодатели посчитали, что жильцы не заботятся о собственности или предъявляют слишком много претензий, нередко выселяют и за долги. А в 2% случаев рантье даже приходится применять жесткие меры выселения, в том числе с вызовом полиции и подачей заявления в суд.