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Ростовчанину назначили 3,5 года колонии за ложное сообщение о взрыве

Кировский районный суд Ростова признал жителя Ростова Алексея Налбандяна виновным в том, что он сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве, создающую опасность гибели людей (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 3,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что Налбандян, находясь в центре Ростова-на-Дону, позвонил в гостинично-развлекательный комплекс и сообщил, что здание заминировано. Он был в курсе, что в этот момент в гостинице проходит свадьба. Телефон мужчина одолжил у своего знакомого.

Наталья Шинкарева


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