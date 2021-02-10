Лидерами по росту цен в январе в Прикамье стали туры по России, виноград и металлочерепица

В январе 2021 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,5%. Об этом сообщает Пермьстат.

В продовольственном секторе подорожали на 2,1–3,9% рыба, подсолнечное масло, газированные напитки, мясо индейки. Стоимость пшеничной муки выросла на 2,1%. На 4,6% увеличились цены на плодоовощную продукцию. Из фруктов более всего подорожали виноград — на 14%, бананы — на 6,7% и яблоки — на 3,5%.

Лидером удорожания в непродовольственном секторе стала металлочерепица, стоимость которой выросла на 28,8%. Российские автомобили подорожали на 2,4%, иномарки — на 1,1%. Стоимость бензина выросла на 1,71%, дизельного топлива — на 0,26%. Стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов увеличилась в среднем на 0,7%.

Цены и тарифы в сфере услуг январе 2021 года выросли на 0,4%. Зафиксировано повышение платы за посещение детских садов на 2,7%, увеличение взносов на капитальный ремонт — на 3,9%. Стоимость проезда в пригородных поездах увеличилась на 3,9%, на 3,13% — в такси. На 20,7% выросла стоимость экскурсионных туров по России, поездок в Турцию — на 6,4%. На 1,3% дешевле, чем в предыдущем месяце, стал обходиться отдых в ОАЭ.