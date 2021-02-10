Осуждена оставившая тело новорожденной дочери в сарае саратовчанка

Жительница Саратова признана виновной в причинении смерти новорожденной дочери. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СУ СК.

Завернутое в пакет тело девочки было обнаружено 12 марта 2020 года в одном из сараев на улице Омской, 21. Внешних признаков насильственной смерти следователи не нашли, однако экспертиза показала, что ребенок родился живым. Оперативно-розыскные и следственные действия позволили установить подозреваемую – ею оказалась 35-летняя жительница Саратовского района, которая некоторое время проживала у подруги в областном центре.

Установлено, что она, находясь на позднем сроке беременности, в квартире подруги во Фрунзенском районе, не успела вызвать «скорую помощь» и родила девочку. Вместо обращения к медикам женщины отправились во вторую квартиру подруги на улице Ново-Астраханской в Заводском районе города Саратова. Там они искупали ребенка, а через некоторое время обнаружили, что девочка перестала подавать признаки жизни. Роженица решила отнесли тело ребенка в близлежащее медицинское учреждение, но по дороге испугалась ответственности за произошедшее и оставила пакет с телом на улице, где спустя несколько дней его обнаружила прохожая.

На предварительном следствии и в суде женщина признала вину и раскаялась в содеянном.

Приговором суда ей назначено наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселения.

Марина Ковалева