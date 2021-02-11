Плюсы в турбулентности: телеком-эксперты о 2020-ом

Связисты рассказали о плюсах года в турбулентности



Прошедший 2020 год стал для многих предприятий, пожалуй, самым непростым за последнее десятилетие. Поэтому сейчас мы смотрим в будущее с надеждой, что начавшийся период будет лучше. При этом, вызовы и сложности прошлого года многие компании, наоборот, смогли использовать как возможность для роста и войти в 2021 с багажом успешных кейсов. Например, в сфере телекома. Об итогах и проектах, реализованных оператором, нам рассказала директор МегаФона в Челябинской области Анна Козлова.

— Анна, какими событиями 2020-й запомнился МегаФону?

— Этот год войдет в историю как время пандемии. Все мы столкнулись с ограничениями, неопределенностью и изменением привычного стиля жизни. Если попытаться охарактеризовать этот период в трех составляющих – это вызов, поиск возможностей и трансформация. МегаФон принял все возможные меры, чтобы клиенты могли быстро адаптироваться к новым реалиям. Был открыт льготный доступ к пакету важных продуктов и услуг, чтобы пребывание на самоизоляции помогло получить и новые знания в интересном формате, и продолжать вести бизнес, но уже дистанционно. Отдельный вызов приняла на себя наша инфраструктура. Локдаун повлек за собой рост голосового трафика выше нормы, мобильный и фиксированный интернет испытывали повышенную нагрузку, все это требовало гибкости и адаптации нашей сети для сохранения скорости и привычно высокого качества.

— Год был сложным, многие компании притормозили или вовсе закрыли крупные проекты. Были в МегаФоне масштабные начинания?

— Как говорят, нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее! Поэтому МегаФон «бежал» вперед даже в этот турбулентный год.

Например, мы начали разработку низкоорбитальных спутников, которые в перспективе смогут обеспечить интернетом любой уголок планеты. По сути шагнули в космос! В планах – создание программного обеспечения, наземного оборудования, образцов спутников, их тестирование на расстоянии от 200 км до 2 тыс. км от Земли. Этой работой занимается компания «МегаФон 1440», а названа она так потому, что это число оборотов, который сделал первый искусственный спутник, запущенный человечеством вокруг земного шара. Еще один глобальный проект, которым мы занимались в 2020 году, прокладка подводной линии связи по дну Северного Ледовитого океана. Этот кабель свяжет континенты, на которых проживает 85% населения, и в перспективе обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки.

— Масштабно! А если смотреть здесь и сейчас, было ли развитие сети в нашем регионе, улучшения, которые уже могут оценить челябинцы?

— Развитие сети – наш приоритет. Этот процесс планомерный, а в условиях нагрузки, о которой я говорила выше, необходимый. В течение прошедшего года мы следили за ростом трафика в режиме онлайн, строили новые 4G базовые станции и точечно модернизировали уже запущенные. В целом, по стране МегаФон ввел порядка 3,5 тысяч объектов, часть из которых ¬¬- на территории Челябинской области. Помимо столицы региона мы поставили новые вышки в Кусе, Озерске, Миассе, Златоусте, Троицке, Магнитогорске, поселках Яраткулова, Магнитный, Рощино и многих других населенных пунктах.

— И какие скорости интернета сегодня на Южном Урале?

— Средняя скорость скачивания сегодня превышает 30 Мбит/с, и этого хватит, чтобы спокойно смотреть видео онлайн или, например, играть в игры со смартфона. Приятно, что результаты этой работы ощутимы не только на практике при загрузке различных файлов, но и подтверждены оценкой экспертов. Так, международная компания Ookla изучила свыше 18,5 тысяч тестов пользователей глобальной сети разных операторов в Челябинской области и признала наш интернет самым быстрым.

— Чем выше скорость – тем больше можно скачать. Есть ли тарифы, которые отвечают новым требованиям и реалиям времени?

— Потребности абонентов меняются год от года. Мы изучаем запросы, тенденции и предлагаем актуальные тарифы. Недавно мы запустили линейку #БезПереплат, и любой житель Челябинской области может подобрать для себя нужный объем интернета. Оплаченные гигабайты при этом не сгорают, а отправляются в копилку, и ими можно воспользоваться позже в любое удобное время. Еще есть плюс для любителей писать и разговаривать в мессенджерах – на тарифах можно безлимитно и бесплатно общаться в WhatsApp, Viber, TamTam, Telegram и других.

— Анна, я слышал, что МегаФон запустил новую технологию голосовой связи VoLTE. Что это такое и какие преимущества она дает?

— Технология VoLTE или Voice over LTE позволяет разговаривать в сети 4G, которая ранее использовалась только для передачи данных. Например, вы смотрели фильм онлайн через мобильный интернет четвертого поколения, и, если получали входящий голосовой вызов, гаджет сначала автоматически переключался на 3G, только потом вы могли ответить звонящему. Из-за этого происходила задержка соединения. Новая технология позволяет принимать звонок и одновременно работать в интернете, отправляя файлы. Гаджет не тратит время на переключение сетей, поэтому и соединение происходит мгновенно. Кроме того, VoLTE дает более высокое качество звука – слышимость становится лучше, голос собеседника звучит чище и четче. Можно позвонить, к примеру, из Челябинска в Магнитогорск, а ощущение будет, что человек в соседней комнате.

— Какие смартфоны поддерживают VoLTE? И во сколько она обойдется абонентам, если они захотят ею воспользоваться?

VoLTE поддерживает большинство современных гаджетов, а активировать ее можно в настройках телефона. Обычно запуск новой технологии предполагает дополнительную наценку. Но не в нашем случае. Такие разговоры считаются обычными голосовыми соединениями, не влияющими на тариф. Какой оператор у собеседника – без разницы. Когда абонент звонит в сети LTE он не расходует интернет-трафик, только минуты из своего пакета.

— Какие планы у МегаФона на этот год, как будет развиваться отрасль в целом?

— В 2021 мы будем решать две основные задачи. Первая — это сокращение «цифрового неравенства», чтобы у жителей Челябинской области был стабильный быстрый интернет и связь независимо от местонахождения. Нами уже запланировано масштабное строительство и модернизация сети, которые охватят более 150 поселков и деревень.

Вторая задача — качественный «тюнинг» уже построенной сети, чтобы она могла успешно справляться с постоянно растущими объемами трафика. Для этого необходимо проводить рефарминг частот, то есть переводить частоты, задействованные в 2G и 3G, в сеть LTE. Все это сложные работы, требующие интеллектуального вклада наших специалистов. Но я уверена, что мы справимся с поставленными задачами и сможем предложить лучшее качество нашим клиентам в наступившем году.