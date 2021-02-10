В Екатеринбурге утвердили проект благоустройства сквера у Дома художника

Совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга утвердил эскизный проект благоустройства сквера у Дома художника на ул. Куйбышева,97, говорится на официальном портале города. Проект разработала компания «Лаисс» при поддержке фонда «Город может».

Согласно проекту, в сквере появятся дорожки из гранитной брусчатки, антивандальное освещение и подсветка малых архитектурных форм Дома художника. Зеленый каркас сквера обновят с помощью растений, характерных для погодных условий региона. В частности, специалисты планируют высадить яблони, сирень и спирею.

Сейчас территория у Дома художника заросла дикорастущими растениями и деревьями. «Планировочное решение предполагает совмещение сразу нескольких функций: место отдыха горожан и гостей Дома художника, самих художников, а также зона для проведения мероприятий на открытом воздухе с сохранением транзитной функции для пешеходов»,— сказала директор «Лаисс» Марина Мурзина.

Дом художника был построен в 1954 году архитектором Петром Деминцевым.

Михаил Мананников