В областных центрах Черноземья снег убирали более 850 единиц техники

Столицы регионов Черноземья 9 февраля и в ночь на 10 февраля столкнулись с сильным снегопадом. По данным пресс-служб городских администраций, с последствиями непогоды удалось справиться.

Мэр Белгорода Юрий Галдун в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что на уборке на утро 9 февраля снега было задействовано минимум 134 единиц техники и 1,1 тыс. человек. Пресс-служба городской администрации отметила, что пока снег не будет убран с дорог, «работа переведена в круглосуточный режим».

По данным мэрии Воронежа, в городе работали 262 единицы спецтехники. За ночь с дорог было вывезено 10,9 тыс. кубометров снега. Коммунальщики израсходовали 2,1 тыс. т песко-соляной смеси.

В администрации Курска сообщили, что в городе работало более 300 единиц техники и 2,3 тыс. человек. За ночь было вывезено 1,7 тыс. кубометров снега, было израсходовано 522 кубометра песко-соляной смеси.

В Липецке утром 9 февраля работали 30 единиц техники. По данным мэрии, за все время снегопадоа было израсходовано 1,6 тыс. т песко-соляной смеси. По сообщениям липецкого гидрометцентра 10 февраля днем ожидается снегопада, на борьбу с ними готовы выйти «до 120 единиц техники».

Мэр Орла Юрий Парахин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» вечером 9 февраля сообщил, что коммунальщики перешли на круглосуточный режим. По данным господина Парахина, в городе работали 40 единиц техники.

По данным мэрии Тамбова, ночью последствия снегопада ликвидировали около 100 единиц техники и порядка 60 рабочих. Всего было вывезено 1,3 тыс. кубометров снега, а также израсходовано около 500 т песко-соляной смеси и более 16 т песка.

Александр Прытков