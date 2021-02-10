Часть апрельских «Сапсанов» отменена

Октябрьская железная дорога изменила регулярное расписание «Сапсанов» на две недели апреля. Полностью отменены рейсы №765 и №766 с 12 по 28 апреля, также 17, 18, 24 и 25 апреля не будут ходить рейсы №761, №762, №763, №764.

Об изменении расписания рассказала «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги. Сообщается, что причина изменений в расписании – работы по модернизации путей на перегоне Клин — Решетниково.

Оставшиеся рейсы «Сапсанов», а также «Невского экспресса» будут приходить с опозданием до получаса либо с опережением на то же время.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что число пассажиров в поездах «Сапсан» в июне 2020 года снизилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.