Британские газеты осудили правительство за сокрытие информации от журналистов

Редакторы шести британских национальных газет подписали обращение к правительству страны, потребовав разобраться с тем, каким образом правительство рассматривает запросы, подаваемые журналистами в рамках закона «О свободе информации». По мнению авторов письма, у правительства существует некий черный список, в который вносятся отдельные журналисты, и их запросы о предоставлении информации попросту игнорируются. Обращение организовано совместно с фондом Open Democracy, который публикует текст письма.

Закон «О свободе информации», вступивший в силу в 2005 году, устанавливает публичное право на доступ к информации, находящейся в распоряжении госорганов. В соответствии с этим законом ежегодно подаются и выполняются десятки тысяч запросов в правительство от общественности и СМИ. Однако, как отмечается в обращении, в отношении запросов некоторых журналистов действует «административное молчание». Авторы письма утверждают, что в имеющем статус министерства секретариате Кабинета министров, возглавляемого Майклом Гоувом, действует специальный отдел, который вносит журналистов в черный список и блокирует публикацию определенной информации. А это, подчеркивается в письме, «нарушение нашего права знать о том, чем занимается правительство».

Под письмом поставили свои подписи редакторы The Times, The Sunday Times, The Daily Telegraph, The Guardian, Financial Times и Daily Mirror. Как отметил редактор The Times Джон Уизероу, «прозрачность — это не привилегия или дар, завещанный благодарным гражданам великодушным правительством. Это базовое право свободных людей — видеть и анализировать решения, которые принимаются от их имени». Комментируя обращение редакторов, пресс-секретарь премьер-министра заявил, что никаких черных списков журналистов не существует и единственная функция того самого отдела — консультационная.

Алена Миклашевская