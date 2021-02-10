В Оренбуржье зафиксирована самая низкая рождаемость в российской истории

В 2020 году в Оренбургской области родилось 18 780 детей, что стало самым низким показателем после распада СССР. По сравнению с 2019 годом рождаемость снизилась на 4,4%, следует из данных, опубликованных на официальном сайте Росстата.

Естественная убыль населения в Оренбуржье за 2020 год составила 12 845 человек, что также стало рекордным показателем. За отчетный период в регионе умерли 31 625 человек, что на 23,5% выше, чем в 2019 году. Самый высокий прирост числа умерших в ПФО зафиксирован в Татарстане (27,1%).

Андрей Сазонов