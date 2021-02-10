«Раз есть обращения, значит, есть и конкуренция» Челябинские предприниматели стали реже жаловаться в УФАС на власть и чаще – друг на друга

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области отметило снижение числа обращений на действия органов власти по итогам 2020 года, а также стабилизацию количества нарушений благодаря работе института предупреждения. Об этом рассказала руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова в ходе пресс-конференции в онлайн-формате.

По словам руководителя Челябинского УФАС Анны Козловой, в минувшем году возросло количество жалоб на недобросовестную конкуренцию и антиконкурентные соглашения на торгах. «Достаточно остро обостряется конкуренция, и это скорее хорошо, а не плохо. Раз есть обращения, значит, есть и конкуренция. Следовательно, предприниматели работают и конкурируют между собой»,– считает Анна Козлова.

Наблюдается и рост жалоб на закупки для государственных и муниципальных нужд. В прошлом году их число выросло на треть: Челябинское УФАС рассмотрело 954 обращения, из них обоснованными были признаны 339. К ответственности были привлечены 490 должностных лиц – им выписаны штрафы более чем на 3,8 млн руб.

Было рассмотрено и 440 обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков. В связи с переходом на предупредительный контроль отмечается снижение числа нарушений по злоупотреблению доминирующим положением на рынке. Идет работа над внедрением антимонопольного комплаенса в органах власти – усилением контроля за нарушениями антимонопольного законодательства внутри самих ведомств.

За ушедший год снизилось число обращений по недобросовестной рекламе — с 486 до 283. Значимую долю из них составили жалобы на навязчивую смс-рассылку со стороны финансовых организаций. К ответственности за подобные нарушения были привлечены, в частности, компании «Русский стандарт», ВТБ, «Газпромбанк», банк «Восточный», а также «Ростелеком».

Михаил Бычков