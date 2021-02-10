Утвержден проект застройки земель липецкого агрокомплекса

Управление строительства и архитектуры Липецкой области утвердило «проект планировки территории миниполиса» в районе Опытной станции в областном центре. «Команда архитекторов вдохновлялась стилистикой и настроением улиц Бродвея 30-х годов прошлого века, а также грегорианским стилем, который был широко распространен в англоязычных странах в XVIII веке. Дома в этом мини-городе будут построены в классическом сочетании красного кирпича, белого камня и темной черепицы», — рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Участок в 59 га на землях бывшего аграрного комплекса АО «Тепличное» планируется освоить в 2022–2027 годах. Всего на здесь может быть построено около 50 жилых домов в пять и семь этажей общей площадью 350 тыс. кв. м. Работы разбиты на пять этапов. На первом планируется построить 13 домов, детский сад и несколько парковок, на втором — ввести дома и парковки эксплуатацию. На третьем этапе предусмотрено возведение домов, многоярусного паркинга, школы, торгового центра, ресторана и физкультурно-оздоровительных комплексов. В рамках четвертого и пятого этапов продолжится строительство домов, стоянок и детского сада, также запланирована поликлиника.

Подробнее о проекте застройки читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Теплицы согреют жильем».

Александр Прытков