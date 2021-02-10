Глава Прикамья прокомментировал обновление кабмина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал кадровые перестановки в региональном правительстве, которые произошли осенью прошлого года. «Обновление команды — это запрос нашего общества. Только очень талантливые люди могут находиться на одном и том же месте десятки лет, это исключение. Надо всегда искать мотивацию в своей работе, поэтому мы искали новых людей»,— заявил господин Махонин в прямом эфире телеканала «Вести-Пермь».

Напомним, в ноябре 2020 года, через два месяца после выборов, Дмитрий Махонин анонсировал обновленные состав и структуру краевого правительства. Тогда сменились руководители шести краевых ведомств: минздрава, минтранса, минфина, минэкономразвития, минприроды и минтарифов. Не вошли в новое правительство и два прежних вице-премьера. Позже ушел в отставку министр информационного развития и связи Игорь Никитин. На прошлой неделе стало известно, что правительство может покинуть глава регионального минсельхоза Оксана Бреднева.

Отдельно глава региона остановился на изменениях, произошедших в министерстве здравоохранения, и назначении бывшей главы ведомства Оксаны Мелеховой заместителем действующего министра Анастасии Крутень. «Когда человек прошел огонь и воду, имеет опыт по ковиду, конечно, ее помощь новому министру была просто необходима, чтобы не наделать ошибок. Я действительно убеждал ее остаться в министерстве, по крайней мере на какое-то время, чтобы помочь Анастасии Владимировне войти в процесс менее болезненно с точки зрения избежания рисков, а риски колоссальные»,— пояснил Дмитрий Махонин.

Господин Махонин не исключил дальнейших изменений в составе правительства. «Удастся ли нам избежать кадровых ошибок, покажет время. Если человек не сможет быть чиновником — а этого не надо стесняться, это целая трансформация человека, то, естественно, мы будем кадровые решения принимать»,— отметил губернатор.