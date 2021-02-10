В Самарской области число умерших за год стало максимальным за 18 лет

В 2020 году в Самарской области умерло 52 728 человек, что стало максимумом с 2003 года. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Росстата.

Естественная убыль населения достигла максимума 20-летней давности. За 2020 год число умерших превысило число родившихся на 24 745 человек. Худший результат в ПФО в абсолютном выражении зафиксирован в Нижегородской области, где естественная убыль населения составила 27 438 человек.

В 2020 году в Самарской области родилось 27 983 ребенка, что стало минимальным результатом с 2001 года.

Андрей Сазонов