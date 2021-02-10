Брать производством

Примерно год назад Дмитрий Махонин возглавил Пермский край. Одним из главных вызовов для губернатора стало поддержание стабильности региональной промышленности в период пандемии коронавируса. Благодаря мерам, предпринятым краевой исполнительной и законодательной властью, региону удалось избежать сокращений на предприятиях и падения индекса промышленного производства.

Сейчас в Пермском крае реализуется более 90 инвестиционных проектов общим объемом инвестиций 1,6 трлн руб. 15 проектов находятся на стадии инициации, 49 – на стадии реализации, еще 26 – на стадии завершения. При этом ни один проект не был приостановлен из-за неблагополучной экономической и эпидемической ситуации. По итогам 9 месяцев 2020 года инвестиции в основной капитал предприятий и организаций составили 94,6 млрд руб.

Краевые предприятия активно привлекают дополнительное финансирование, в том числе за счет федерального бюджета. В 2019-2020 годах поддержку со стороны федеральных органов власти получили 25 предприятий. Объем прямых федеральных субсидий составил 1,2 млрд руб., еще 6,9 млрд были привлечены по программе льготного кредитования системообразующих предприятий («Уралбумага», «Новомет», «НПО «Эталон», ПНППК, «Метафракс», «Пермский пороховой завод», «ОДК-Авиадвигатель», «ВСМПО-Ависма»).

Еще один инструмент поддержки предприятий, используемый в Пермском крае, – специальные инвестиционные контракты (СПИК). Сегодня в крае реализуется 5 СПИКов федерального уровня и 12 региональных. Контракты заключены с предприятиями машиностроения, металлургии, химической и пищевой промышленности, а также нефтедобычи. Общий объем контрактов – 484 млрд руб., из них 351 млрд – федеральные средства, 133 млрд – региональные. В результате реализации этих проектов планируется создать 8398 рабочих мест и произвести товаров на 881,5 млрд руб.

На сегодня 8 из 17 проектов вышли на стадию освоения производства. Это проекты ПАО «Уралкалий» (создание новой производственной линии выпуска калия (площадка БКПРУ-4), ООО «ММК-ЛМЗ» (производство проката с полимерными покрытиями), ООО «Сода-Хлорат» (производство хлора и едкого кали), АО «Сибур-Химпром» (производство ДОТФ), ООО «ЕвроХим-УКК» (производство калия), АО «МИЛКОМ» (производство мороженого), ПАО «Протон-Пермские моторы» (производство РД-191 и других перспективных жидкостных ракетных двигателей).

Предприятия, заключившие СПИКи, активно участвуют в различных программах поддержки, в частности, получили займы на сумму 1,5 млрд руб. по программам регионального и федерального фондов развития промышленности, а также более 1 млрд руб. льготных кредитов в рамках механизма поддержки предприятий.

В связи с пандемией коронавируса депутаты заксобрания Пермского края по инициативе губернатора Дмитрия Махонина приняли ряд региональных мер поддержки промышленных предприятий. В Прикамье появился инвестиционный вычет, позволяющий уменьшать сумму налога на прибыль на сумму инвестиций в создание или приобретение машин, оборудование некапитальных построек. Новый механизм будет действовать до конца 2027 года. Также для региональных инвестпроектов была установлена пониженная ставка налога на прибыль (10%), она будет действовать до конца 2028 года.

«Безусловно, непростая ситуация в экономике требует принятия стимулирующих мер. Среди них снижение в два раза ставки налога на прибыль для региональных инвестиционных проектов, при условии, что производство стартует «с нуля». Возможность налогового вычета, который составляет половину всех инвестиционных расходов бизнеса. Уже сегодня мы видим, что инвесторы продолжают думать о реализации новых проектов, потому что ощущают поддержку со стороны региональных властей», – отмечает председатель краевого парламента Валерий Сухих. «Одной из ключевых задач для краевых властей остается формирование благоприятного инвестиционного климата. Убежден, что стабильный приток инвестиций – важный фактор роста современной экономики, повышения налоговых поступлений, формирования регионального бюджета», – добавил спикер.

«Наш регион был одним из первых в стране, пошедших по пути дополнения федеральных мер поддержки в нелегкий для экономики период. Причем это была не разовая акция. В течение года было принято четыре пакета мер, направленных на стабилизацию делового климата в Прикамье. Были также внедрены налоговые льготы для инвесторов, региональные механизмы поддержки бизнеса, продолжилось развитие системы промкооперации, в том числе с участием Пермского научно-образовательного центра, и многое другое. Работа шла в плотном взаимодействии с депутатами Законодательного собрания, бизнес-сообществом и учеными пермских вузов», – отметил председатель совета директоров ПАО «Метафракс», депутат заксобрания Армен Гарслян.

Депутат заксобрания, управляющий директор АО «ОДК-СТАР» Сергей Попов отмечает, что предложенные губернатором меры поддержки «свидетельствуют о четком понимании ситуации в регионе, об амбициозных планах по развитию и поддержке бизнеса».

Принятые руководством края меры помогли стабилизировать промышленность в пандемию. Индекс промышленного производства по обрабатывающим отраслям промышленности в целом остался на уровне 2019 года и сократился незначительно. Индекс промышленного производства (ИПП) по краю в 2020 году составил 97%, годовой ИПП по обрабатывающим производствам составил 98,9%. Это один из самых высоких показателей по стране. Сохранилось и число занятых в региональной промышленности.

«В Пермском крае не допустили массовых сокращений персонала на предприятиях, продолжилась реализация важнейших инвестиционных проектов регионального и федерального уровня, в том числе проекта «Метафракса» по возведению комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» в Губахе, и многих других. За всем этим стоит благополучие десятков тысяч жителей региона и их семей», – считает Армен Гарслян.

Председатель реготделения «Деловой России» Дмитрий Теплов отмечает, что первые налоговые вычеты предприниматели смогут получить только в 2021 году. «Это должен быть рабочий механизм, но мы оценим его после сдачи отчетности по налогу на прибыль за 2020 год. Надеемся, что эта мера позволит предприятиям, активно инвестирующим в свои проекты, вернуть часть средств», – отметил господин Теплов.

Значимыми достижениями пермских промышленников в 2020 году стали первый полет авиалайнера нового поколения МС-31 с двигателем ПД-14 пермского производства и первый запуск ракетоносителя «Ангара» с двигателем от ПАО «Протон-ПМ». По мнению губернатора Дмитрия Махонина, проекты уровня ПД-14 дают стабильность и возможность для профессиональной реализации пермяков в отрасли гражданской промышленности.

Еще один вызов, с которым пришлось столкнуться руководству края, – необходимость оперативно наладить производство средств индивидуальной защиты и антисептиков. В Прикамье по программе противодействия эпидемическим заболеваниям были профинансированы пять проектов на 1,4 млрд руб. Благодаря господдержке предприятия смогли оперативно перепрофилировать производство и наладить выпуск защитных масок и антисептиков.

Отметим, что на федеральном уровне было принято решение об освобождении от пошлины на ввоз в РФ товаров, используемых для борьбы с инфекцией и сырья для производства дезинфицирующих средств. В результате более 3 тыс. работников АО «Соликамскбумпром» получили средства индивидуальной защиты от китайской провинции-побратима Цзянси, а «Уральский завод противогололедных материалов» получил сырье для производства дезинфицирующих средств.

«С пандемией пришла новая экономическая реальность. Многое сейчас уходит в онлайн. Можно сказать, что в 2021 году начался другой экономический цикл, с нуля. И частному бизнесу придется находить новые направления для инвестиций – туда, где будет расти спрос», – считает председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко.

«Руководство региона нацелено на формирование долгосрочных планов социально-экономического развития. Существование этих планов дает всем – региональной власти, органам местного самоуправления, бизнесу, общественности – прозрачное видение дальнейших перспектив, возможность действовать последовательно в рамках зафиксированных параметров и контролировать исполнение поставленных задач», – отмечает депутат заксобрания Армен Гарслян.