На ремонт детских школ искусств в Ростовской области выделили 24,7 млн рублей

В Миллеровском, Заветинском и Красносулинском районах в 2021 году будут отремонтированы три музыкальные школы. На проведение ремонта выделено 24,7 млн руб., из которых 21,5 млн руб. составляют средства федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства Ростовской области.

Отмечается, что работы пройдут в рамках нацпроекта «Культура» впервые. «В текущем году будет продолжено оснащение детских школ искусств Ростовской области музыкальными инструментами в рамках соглашения, заключённого с минпромторгом России»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева